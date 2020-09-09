الحوثيون يحولون المدارس إلى أوكار للموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من مغبة تحويل المدارس في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى أوكار لاستقطاب وتجنيد الأطفال وفقاسة للعناصر الإرهابية، وصناعة جيل من المؤدلجين بثقافة الموت والكراهية، أخطر على الأمن الإقليمي والدولي من تنظيمي «القاعدة وداعش».

وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي بممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لتحييد العملية التعليمية عن الصراع، وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي أصدرت تعليمات للمدارس الخاصة تكشف حجم الضغوط والإملاءات والابتزاز الذي تمارسه بحق مدارس التعليم الأهلي «الخاص» من تغيير أسماء تلك المدارس، والتدخل في فعالياتها، ومحاولات تسخيرها لصالح أنشطتها التخريبية، واستقطاع مرتبات المعلمين.

وأوضح الإرياني أن الميليشيات تضغط على ملاك المدارس الخاصة لإجبارهم على التماهي مع برامجها في التعبئة وتحشيد الطلاب والزج بهم في جبهات القتال، وتسميم عقول الأطفال بالأفكار الظلامية المتطرفة، وإنتاج جيل من الإرهابيين الذين يشكلون خطرا على أمن اليمن والعالم.

من جهتها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس إن نحو 6 ملايين طفل في اليمن خارج المدارس حاليا، محذرة من مخاطر تسربهم من التعليم بسبب التأخر في عودتهم إلى مدارسهم بسبب جائحة كوفيد 19.

وأضافت في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو على حساب مكتبها في اليمن على «تويتر»، «قبل وصول جائحة كوفيد 19 إلى اليمن كان هناك أكثر من مليوني طفل خارج المدارس». وتابعت «بسبب كوفيد 19 توقف 5.8 ملايين طفل عن التعليم نتيجة لإغلاق المدارس في أنحاء البلاد».

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وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدء الدراسة في مناطق سيطرتها للمرحلة الثانوية في 6 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ للمرحلة الأساسية مطلع أكتوبر المقبل، فيما لم تعلن جماعة الحوثيين عن موعد بدء الدراسة في مدارس المناطق التي تسيطر عليها شمال البلاد.

من جهة أخرى وجه أبناء قرية الزوب بمديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء نداء استغاثة لإنقاذهم من قصف الميليشيات التي تقصفهم منذ يومين بالدبابات والصواريخ، إضافة إلى أنها فجرت بعض المنازل تفجيرا كاملا. وقال السكان إنهم يتعرضون لإبادة جماعية وأغلبهم من النساء والأطفال من قبل ميليشيات الحوثي المتمردة.

وتأتي التطورات بإقدام الميليشيات على تنفيذ مخططها الإجرامي بحق أبناء القرية بعد رفضهم لوجود عناصرهم في المنطقة، مما دفعها إلى فرض حصار تام على القرية منذ أيام لتنفذ عمليتها الإجرامية.

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