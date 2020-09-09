الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - فعلت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، الخدمة العسكرية الإلزامية ”خدمة العلم“ للذكور من الفئة العمرية بين 25 و29 عاما، في محاولة منها لتلافي ارتفاع نسب البطالة التي بلغت مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 24%.

ووقعت وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية مذكرة تفاهم تشكل إطارا لـ“خدمة العلم“ بقالب جديد، على ما ذكره وزير العمل نضال بطاينة، بحيث حددت مدتها بـ 12 شهرا تتضمن 3 أشهر تدريبا عسكريا، و9 أشهر من التدريب المهني والتقني.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعت في مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمّان،سيلزم كل أردني في الفئة العمرية بين 25 إلى 29 عاما بـ“خدمة العلم“ إذا كان لائقا صحيا ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب أسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

ويمنح المكلف 100 دينار شهريا (نحو 140 دولارا) أثناء فترة الخدمة الإلزامية، فيما قال مسؤول في القوات المسلحة إن كل من سيتم استدعاؤه لخدمة العلم سيخضع لتدريب عسكري مكثف وصارم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر خدمة العلم.

وقال وزير العمل نضال بطاينة خلال مؤتمر صحافي: ”سيتم استدعاء خمسة آلاف شاب في الدفعة الأولى للعام الحالي (2020) من مواليد عام 1995، وسيتم استدعاء 15 ألفا العام المقبل“.

وأوضح بطاينة أن إعادة تفعيل خدمة العلم أصبحت مطلبا لفئات عديدة من المجتمع، خصوصا من قبل الشباب أنفسهم وأولياء أمور وأصحاب عمل، وهذا لمسه الجميع من تفاعل إيجابي من فئات مختلفة بعد إعلان إعادة تفعيل خدمة العلم.

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وأشار إلى أن هذا المشروع يعد بداية جديدة لتطوير وتأهيل الشباب الأردني لينخرطوا في معترك الحياة متسلحين بالعزيمة والإصرار، ومهارات وتدريبات تمكنهم من رسم مستقبل مشرق لهم ولوطنهم.

ويأتي قرار إعادة خدمة العلم بقالبها الجديد، بحسب بطاينة، ليتوافق مع متطلبات المرحلة، خاصة أن لخدمة العلم بعدين مكملين لبعضهما لا يمكن العمل بأحدهما بمعزل عن الآخر، وهما ”تعزيز القيم والهوية الوطنية وتكريس مفهوم وثقافة الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وهذا مطلب لأولياء الأمور وأصحاب العمل في القطاع الخاص على حد سواء“.

وعن البعد الثاني، بين بطاينة أنه ”يتعلق بإكساب المهارات التقنية والمهنية والعملية التي من شأنها تأهيل الشباب؛ لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل بكفاءة واقتدار“.

وأوضح وزير العمل أنه سيتم تعديل تعليمات التعيين في الخدمة المدنية بحيث تضاف نقاط للمكلفين الملتحقين في خدمة العلم.

من جانبه، قال مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية العميد الركن عبد الله شديفات: ”إن إعادة تفعيل خدمة العلم تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المملكة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تهدف القوات المسلحة من هذا التفعيل إلى إعداد وصقل الشباب ووضعهم بصورة التحديات التي تواجه الوطن، ما يمكنهم من النهوض به والوقوف معه ليكونوا عنصراً فاعلاً في التنمية الوطنية الشاملة“، بحسب (ارم).