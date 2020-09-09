الكاظمي يأمر بحذف “المذهب” من استمارة التطوع للجيش العراقي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 39 دقيقة

أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بإلغاء ذكر ”مذهب“ المتطوعين إلى القوات المسلحة، وذلك عقب نشر وثيقة تظهر ذلك، وأثارت جدلاً واسعاً.

وقال الناطق الرسمي باسم الكاظمي أحمد ملا طلال، في بيان: إن ”رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يأمر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول في الكلية العسكرية“.

وأضاف أن الكاظمي وجه ”بعدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لإي سبب كان، وأن تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار، مع كامل الاحترام لجميع الهويات الفرعية“.

ويأتي ذلك عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية تضم أسماء وجبة من المتطوعين إلى الأجهزة الأمنية، حيث تضمنت الإشارة إلى ”مذهب“ المتطوع، (سني أو شيعي)، إضافة إلى معلومات أخرى.