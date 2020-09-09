كورونا..883 إصابة جديدة في الإمارات و720 حالة تعافي بالسعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 9:08 مساءً

أعلنت الإمارات، الأربعاء، عن تسجيل 883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 75,981 حالة .

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إجراءها 85,917 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وتأتي الفحوصات تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، والمخالطين لهم وعزلهم.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 393 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 416 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 67,359 حالة.

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السعودية..انخفاض مستمر بأرقام كورونا

تستمر المملكة العربية السعودية في تسجيل انخفاض جديد في عدد إصابات كوفيد 19، فقد أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تعافي 720 من فيروس كورونا، و775 إصابة جديدة و28 وفاة.

وبلغت إجمالي الحالات النشطة 19881، والحالات الحرجة 1386.

وقال متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العال، إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل ألا تقع، والأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.

وجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق “توكلنا”، مشيرا إلى أن هناك خدمات جديدة بالتطبيق.

وقال “خدمة” تصريح تجمع إضافة جديدة لاحترازات مواجهة كورونا.

وأمس الثلاثاء، تم تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد، وتسجيل 30 حالة وفاة، وتسجيل 623 حالة تعاف.