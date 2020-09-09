اقتحام بالقوة لنقط مراقبة وضعت لمحاصرة “كورونا”.. الأمن يوقف 14 شخصا في الرباط

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، صباح اليوم الأربعاء، أربعة عشر شخصا من ساكنة حي التقدم بالرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارى الصحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا، رفقة مجموعة كبيرة من الأشخاص، على محاولة الاقتحام بالقوة للسياجات ونقط المراقبة التي وضعتها السلطات المحلية المختصة في محيط الحي السكني المذكور، وذلك ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمنع تفشي وباء جائحة كوفيد-19.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.