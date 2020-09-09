الكلاسيكو ينتهي بالتعادل بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي

انتهى كلاسيكو الوداد البيضاوي والجيش الملكي، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في مباراة أقيمت بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتقدم الوداد البيضاوي، في المباراة المبارة في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بواسطة إسماعيل الحداد، حاسما الجولة الأولى لصالح فريقه.

وانتظر الجيش الملكي، حتى الدقيقة 85، ليعدل النتيجة عن طريق حمزة غوادلي.

وانتهت قمة الجولة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية، بالتعادل بين الجيش الملكي والوداد البيضاوي.