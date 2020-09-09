الداخلة.. العثور على بحار لقي مصرعه في ظروف غامضة وسط منتزه

عثر مواطنون، اليوم الأربعاء، على جثة بحار في الخمسينات من عمره، لقي مصرعه في ظروف غامضة بجانب الحزام الأخضر في ساحة المنتزه، في مدينة الداخلة.
وحسب مصادر محلية، فقد عثر، صباح اليوم، على جثة بحار، يبلغ من العمر 55 سنة، بالإضافة إلى وثائقه الشخصية، من ضمنها “دفتر البحار”، إذ تم إبلاغ السلطات بالواقعة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه، فور علمها بالخبر، استنفرت السلطات المحلية، والمصالح الأمنية عناصرها في مكان الحادث، حيث جرى فتح تحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وعملت عناصر الوقاية المدينة على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسن الثاني في الداخلة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة.
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