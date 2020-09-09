كورونا تضرب بقوة في البيضاء.. 44% من الإصابات الجديدة تسجل في العاصمة الاقتصادية- التوزيع الجغرافي

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2157 الجديدة، حيث سجلت في العاصمة الاقتصادية لوحدها.

وهطذا، سجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1169 حالة، من بينها 959 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة درعة تافلات سجلت 155 حالة جديدة، منها 68 بالراشيدية.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 139 حالة، من بينها 72 حالة بأكادير.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 138 حالة جديدة، من بينها 82 حالة بمراكش.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 132حالة جديدة، منها 44 حالة بخريبكة.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 129 حالة جديدة، منها 48 حالة بالقنيطرة.

وبجهة الشمال سجلت 96 حالة، من بينها 37 حالة بطنجة.

وسجلت 73 حالة بجهة فاس مكناس، وبجهة الشرق سجلت 57 حالة، وسجلت 44 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و10 حالات جديدة بجهة كلميم واد نون، مقابل 15 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

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وبلغ عدد الحالات النشطة 16702، وأصبح المعدل هو 46 لكل 100 ألف نسمة.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة 244، من بينها 52 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2484 حالة شفاء، و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 77878 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 214.5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 5.9 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 59723 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76.7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1453 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,9 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.