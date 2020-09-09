ضحايا “باب دارنا” يحتجون الأسبوع المقبل ويتساءلون عن مصير أموالهم

أعلن بعض ضحايا ما بات يعرف إعلاميا بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار في المغرب “باب دارنا”، عن تنظيم مسيرة احتجاجية، ستنطلق من “الكرة الأرضية” نحو عمالة الدارالبيضاء، مصحوبة بوقفة احتجاحية، أمام العمالة، وذلك يوم 19 شتنبر الجاري.

الخطوة الاحتجاجية المذكورة تأتي تنديدا بما اعتبره المحتجون “تأخير مجريات الملف”، لا سيما أنه لايزال الملف قيد التحقيق في الغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف، في مدينة الدارالبيضاء.

وجدد بعض ضحايا ما بات يعرف إعلاميا بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار في المغرب “باب دارنا”، مناشدتهم الملك محمد السادس التدخل بهدف إنصافهم.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد قضت، في فبراير الماضي، بتأييد قرار قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء.

وفي المقابل، يتساءل ضحايا “باب دارنا” عن مصير أموالهم، التي تقدر قيمتها بالملايير

Advertisements

يذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال، قبل أشهر، إن البنوك المغربية لم تسلم من آثار الشركة العقارية “باب دارنا”، إذ خلفت لديها قروضا مشكوكا في استردادها بحوالي 80 مليون درهم، بينما تجلى أن الشركة أصدرت المئات من الشيكات من دون رصيد.

ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.

وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على الملايير، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.

وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.

