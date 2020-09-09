ارتفاع بسيط في مدة مشاهدة القنوات المغربية

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات 44 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”، اليوم الأربعاء.

وانطلاقا من أرقام “سيوميد”، فإن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، في الأسبوع الممتد من 2 شتنبر إلى 8 شتنبر الجاري، زاد بمعدل 4 دقائق مقارنة مع الأسبوع، الذي قبله.

وحافظ المسلسل التركي “الوعد” على المرتبة الأولى في قائمة البرامج الأكثر مشاهدة، بمعدل مشاهدات بلغ في إحدى الحلقات 6.14 مليون مشاهد، في حين كان في الصدارة، الأسبوع الماضي، بعدد مشاهدين، بلغ 5.57 مليون مشاهد.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية؛ هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والألمازيغية، والسادسة.