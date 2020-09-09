شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: محارق مأرب والجوف مفتوحة لمزيد من قادة وعتاد الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" :"الجيش والمقاومة والقبائل باسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية، يديرون معارك استنزاف للعدو ويمسكون بزمام المبادرة والأيام القادمة حبلى بمفاجآت".
وتابع:"نطمئن الجميع بأن مأرب عصية وستضل عصية على الكهنوت الحوثي وإيران بفضل ثبات مواقف قيادتها ومشائخها وقبائلها وأبنائها الأبطال".
واعتبر الإرياني، أن مليشيا الحوثي "تحاول إسقاط مأرب عبر حملات سياسية وإعلامية واستخدام الدعاية وبث الاشاعات والحرب النفسية، بعد فشلها في تحقيق أي اختراق عسكري باتجاه المدينة رغم المحرقة التي ساقت إليها عناصرها بالآلاف بمن فيهم قيادات الصف الأول وعتادها المنهوب من معسكرات الدولة".
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