أمريكا تحجب تأشيرات باحثين صينيين بدعوى منع سرقة الابحاث الحساسة

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وقال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي اليوم الأربعاء خلال خطاب في واشنطن أن اتهامات أمريكية للصين بانتهاج ممارسات مجحفة في مجال الأعمال والتجسس الصناعي بما يتضمن محاولات لسرقة أبحاث متعلقة بفيروس كورونا المستجد كما اتهمها باستخدام تأشيرات الطلاب للتغلغل في الوسط الأكاديمي الأمريكي.
وأضاف وولف "نحن نمنع إصدار تأشيرات لخريجيين صينيين بعينهم وباحثين لهم صلات باستراتيجية الصين العسكرية لمنعهم من سرقة أبحاث حساسة والاستيلاء عليها".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قال طلاب صينيون مسجلون في جامعات أمريكية إنهم تلقوا إخطارات من السفارة الأمريكية في بكين أو قنصليات أمريكية تبلغهم بإلغاء تأشيراتهم.
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