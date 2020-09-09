شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن تخفيض قواتها العسكرية في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط خفض قواتها في العراق، وذلك قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي في مؤتمر صحفي اليوم من بغداد: " إنه بعد الاعتراف بالتقدّم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية والتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية وشركائنا في التحالف، قرّرت الولايات المتحدة خفض وجودها العسكري في العراق من حوالي 5200 إلى 3000 جندي خلال شهر سبتمبر".

Advertisements

وأشار الجنرال ماكنزي إلى أن هذا الوجود الأمريكي المتبقي سيسمح بمواصلة تقديم المشورة ومساعدة الشركاء العراقيين في استئصال البقايا النهائية لداعش في العراق وضمان هزيمته الدائمة، مبيناً أن التحسن في حملة الجيش العراقي ضد تنظيم داعش مكّنت البنتاغون من إجراء تخفيضات إضافية في القوات.

وأوضح ماكنزي أن هذا القرار يعود إلى ثقة الولايات المتحدة في زيادة قدرة قوات الأمن العراقية على العمل بشكل مستقل.

وأضاف المسؤول الأميركي أن قرار الولايات المتحدة مثال واضح على التزامنا المستمر بالهدف النهائي، وهو أن تكون القوات العراقية قادرة على منع أي عودة لداعش وتأمين سيادة العراق دون مساعدة خارجية، مؤكدا مواصلة بلاده في دعم الجيش العراقي في معركته على آخر عناصر ناشطة لتنظيم "داعش" في البلاد، وستُبقي وجوداً عسكرياً محدوداً في سوريا.