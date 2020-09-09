الصحة العالمية تؤكد أولوية سلامة اللقاحات.. و أسترازينيكا تعلق تجاربها بسبب مرض غامض

ـ وفيات ومصابون جدد في السعودية والإمارات والعراق

ـ تسجيل إصابتين بمخيم للاجئين السوريين بالأردن

ـ إيران تتفاوض مع روسيا بخصوص اللقاح

ـ أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بالبرازيل

ـ كوستاريكا تختبر علاجا باستخدام الأجسام المضادة للخيول

ـ انخفاض الإصابات باطراد في المكسيك

ـ بريطانيا تتجه لمنع تجمع أكثر من 6 أشخاص

ـ ارتفاع إصابات كورونا ووفياتها في فرنسا

ـ تركيا تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

ـ إصابات جديدة بمخيم موريا للمهاجرين في اليونان

ـ أستراليا تفقد مليون وظيفة بسبب الجائحة

ـ نيوزيلندا تعتزم تخفيف الضوابط الحدودية

ـ الهند تقرر إعادة فتح المدارس للطلاب الأكبر سنا

زيوريخ ـ عواصم ـ وكالات:

قالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية أمس إن سلامة أي لقاح محتمل لمرض كوفيد19 تأتي في المقام الأول، في حين علقت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا تجاربها، مؤقتا على الأقل، على لقاح محتمل بسبب مخاوف تتعلق بالآثار الجانبية. وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان في ندوة على موقع للتواصل الاجتماعي “الحديث عن السرعة، لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه”. وأضافت “لا يزال ينبغي اتباع قواعد اللعبة. بالنسبة للأدوية واللقاحات يتعين اختبار سلامتها في المقام الأول”. ولم يرد مسؤولون من المنظمة على أسئلة رويترز بشأن خطوة أسترازينيكا لتعليق تجاربها العالمية، ومنها تجارب كبيرة في مراحل متقدمة، على لقاحها التجريبي لفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد19 ،وذلك بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب.

وأوقفت أسترازينيكا مؤقتا تجاربها على لقاح مضاد لفيروس كورونا ، بسبب ظهور مرض محتمل وغير مبرر في إحدى التجارب، بحسب ما ذكره متحدث باسم الشركة مساء أمس الاول. وتعمل الشركة مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتطوير اللقاح، الذي بدأت اختبارات المرحلة المتأخرة عليه الأسبوع الماضي. وبحسب موقع “ستات” الإخباري الطبي، فإنه تم رصد رد فعل معاكس لدى أحد المشاركين في التجربة التي تجرى في بريطانيا. وأوقفت الشركة طواعية التجارب على لقاح أوكسفورد لمراجعة سلامة البيانات والتحقق، فيما وصفته بإجراء روتيني بمثل تلك التجارب. وتتم تجربة اللقاح في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. وكان من المقرر أن يتلقى حوالي 50 ألف شخص ذلك اللقاح بشكل إجمالي. يأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم بلغ 27 مليونا و 786ألفا و 486 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 28 حالة وفاة و775 إصابة جديدة بالفيروس. فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل حالتي وفاة جديدتين و883 إصابة جديدة بالفيروس. كما أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 4894 إصابة جديدة. الى ذلك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن السلطات الأردنية سجلت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في مخيم للاجئين السوريين منذ الكشف عن الجائحة في المملكة. وفي مصر، أعلنت وزراة الصحة والسكان تسجيل 187 إصابة جديدة بالفيروس و19 حالة وفاة، كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 696 إصابة جديدة.

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دوليا، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنها تجري مفاوضات مع روسيا حول اللقاح الذي أنتجته موسكو ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام. فيما قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها رصدت 14279 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا . من جانبها، تريد كوستاريكا اختبار ومشاركة علاج غير مكلف مع دول أميركا الوسطى الأخرى، لمعرفة ما إذا كان يساعد في علاج فيروس كورونا، حيث تستعد لاختبار علاج فيروس كورونا باستخدام الأجسام المضادة للخيول. وتم تطوير عقار قائم على الأجسام المضادة في الخيول التي استخدمت لمواجهة “سارس كوفيد 2″ في معهد كلودوميرو بيكادو (ICP). من جانبها، أعلنت الحكومة المكسيكية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد يتناقص بشكل مطرد. الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم الإعلان عن حظر التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص بمكان واحد في إنجلترا، لكبح تفشي فيروس كورونا.

وفي فرنسا، قالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 6544 ليبلغ إجمالا 335524 حالة. كما ارتفع عدد الوفيات 39 خلال الفترة نفسها ليصل مجملها إلى 30764، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة السابعة على قائمة أكثر الدول وفيات في العالم. على صعيد متصل، أرسلت وزارة الداخلية التركية، تعميما إلى جميع محافظات تركيا ، يفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع. من جهة أخرى قالت وزارة الهجرة اليونانية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مخيم موريا للمهاجرين المكتظ في جزيرة ليسبوس ارتفعت إلى المثلين تقريبا إلى 35 حالة مؤكدة. بدورها، سجلت جمهورية التشيك أعلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1164 حالة إصابة جديدة، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة.

وفي السياق، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة فقدان أستراليا لنحو مليون وظيفة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي مع استمرار تضرر قطاع خدمات الغذاء والإقامة بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا. الى ذلك، تعتزم الحكومة النيوزيلندية تخفيف ضوابطها على الحدود للسماح لبعض العمال والأسر بدخولها. وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 وفاة. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل نحو 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ورغم ذلك أعلنت الحكومة عزمها إعادة فتح المدارس للطلاب في الصفوف العليا، بعد أكثر من خمسة أشهر من الإغلاق.