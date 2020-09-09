أمريكا تطالب بخروج جميع المرتزقة من ليبيا

الخليج 365الأربعاء 2020/9/9 08:42 م بتوقيت أبوظبي
طالب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال "ستيفان تونساند-" والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات العسكرية الأجنبية من البلاد.
ومطلع الأسبوع الجاري، قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن خروج المرتزقة من البلاد شرط أساسي لتنفيذ وقف إطلاق النار.
وأكد أن تركيا تواصل اختراقاتها وانتهاكاتها في البلاد أمام مرأى المجتمع الدولي، مضيفا أن "تركيا أصبحت تتحكم بالوضع في طرابلس".
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.
وفيما يخص التظاهرات الليبية في طرابلس، أكد السفير الأمريكي، دعمه لحق الليبيين في المشاركة بالاحتجاجات السلمية، مطالبًا القادة بالعمل على تلبية احتياجات الشعب.
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