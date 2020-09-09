توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتية أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئياً شرقاً رطبا ليلاً وصباح "الجمعة" مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/ س تصل إلى 38 كم/ س أحياناً.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:30 والمد الثاني عند 05:07 والجزر الأول عند الساعة 10:20 والجزر الثاني عند الساعة 01:17 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند 13:24 و المد الثاني عند الساعة 04:38 و الجزر الأول عند الساعة 08:10 و الجزر الثاني عند الساعة 21:1.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبي 43 29 85 15

دبــي 42 30 80 20

الشارقة 42 31 75 15

عجمان 40 30 85 30

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أم القيوين 41 27 85 20

رأس الخيمة 40 28 85 15

الفجيرة 38 28 80 30

العين 44 31 55 15

ليوا 45 29 70 10

الرويس 42 26 80 10

السلع 44 28 80 20

دلما 39 30 75 35

طنب الكبرى 38 30 80 40

طنب الصغرى 38 30 80 40

أبو موسى 38 30 80 40