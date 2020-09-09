شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي يجدد دعم المملكة للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، دعم المملكة العربية السعودية للحل السياسي في اليمن القائم على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.



واكد وزير الخارجية السعودي في كلمته التي ألقاها ،اليوم، في أعمال الدورة الـ 154 الافتراضية (عن بعد) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة فلسطين، ان المملكة تبذل كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، وتناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وهجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.

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