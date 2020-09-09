الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لعلاقاتهما بحزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة الامريكية، عقوبات على وزيرين لبنانيين وإضافتهما إلى القائمة السوداء واتھمتھما في الفساد وتقدیم دعم مادي ومالي لجماعة حزب الله الذي تعتبره واشنطن تنظيماً إرهابيا.



وقالت وزارة الخزانة الأمریكیة في بيان لها " إنھا أدرجت وزیر الأشغال العامة والنقل السابق یوسف فنیانوس ووزیر المالیة السابق علي حسن خلیل في القائمة السوداء لضلوعھما في الفساد واستغلال سلطتھما السیاسیة لتحقیق مكاسب مالیة".

واضافت " إن وزير الاشغال فنیانوس ساعد حزب الله في الاطلاع على وثائق قانونیة حساسة لھا صلة بالمحكمة الخاصة بلبنان ، وعمل وسیطا لحزب الله وحلفائه السیاسیین ، وإن وزير المالية خلیل كان أحد المسؤولین الذین أقام حزب الله علاقة خاصة معھم من أجل كسب المال واتھمته بالعمل لنقل أموال بطریقة تتفادى العقوبات الأمریكیة".

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ونوهت الى ان وزير المالية ،استغل منصبه الوزاري لتخفیف العقوبات عن حزب وإنه كان یطلب عمولة شخصیة یتم دفعھا له مباشرة من العقود الحكومیة.

واشار مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي لشؤون الشرق الأدنى في مؤتمر صحفي عبر الھاتف ،الى ان وزيرا الاشغال والمالية اللبنانيين كانا ضالعین في إسداء خدمات سیاسیة واقتصادیة إلى حزب الله وضالعین في فساد جعل عمل حزب الله في لبنان ممكنا..مشدداً على ضرورة أن تكون هذه رسالة لیس فحسب لمن یتعاون مع حزب الله ومن یمكنونه ولكن أیضا لزعماء لبنان السیاسیین.

واتھمت واشنطن وزير الاشغال اللبناني بالحصول على مئات الآلاف من الدولارات من حزب الله مقابل مزایا سیاسیة..مشيرة الى انه كان من بین المسؤولین الذین استخدمھم حزب الله في الحصول على أموال من المیزانیات الحكومیة من خلال ضمان فوز الشركات التي یملكھا حزب الله بعقود حكومیة.

وأكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم "أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة".