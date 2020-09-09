6 شاحنات سعودية تغيث اللاجئين في مأرب والبيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت 6 شاحنات إغاثية سعودية منفذ الوديعة الحدودي، خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى أمس، تحمل على متنها 144 طنا من المواد الغذائية بواقع 18,000 كرتون تمور، حيث تستهدف هذه المساعدات محافظتي مأرب والبيضاء. وتأتي المساعدا امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين. وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، فيما أكمل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمأرب في مرحلته الرابعة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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