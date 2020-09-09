تدمير طائرة مفخخة أطلقها الإرهابيون تجاه المملكة

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واستمرت الميليشيات الانقلابية في عملياتها الإرهابية الغادرة، وسط استنكار عربي ودولي، في ظل خروقاتها المتواصلة للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب بتعمد استهداف المدنيين، فيما تتصدى قوات التحالف بقوة وحزم لكل محاولاتها الإرهابية.
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