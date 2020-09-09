تدمير طائرة مفخخة أطلقها الإرهابيون تجاه المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. واستمرت الميليشيات الانقلابية في عملياتها الإرهابية الغادرة، وسط استنكار عربي ودولي، في ظل خروقاتها المتواصلة للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب بتعمد استهداف المدنيين، فيما تتصدى قوات التحالف بقوة وحزم لكل محاولاتها الإرهابية.

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