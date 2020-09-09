شكرا لقرائتكم خبر أبوالغيط: مبادرة السلام العربية خيارنا الدائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أعمالها أمس افتراضيا «عن بعد» برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومشاركة وزراء الخارجية العرب، على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي، معربا عن ثقته في أن الغاية التي تسعى إليها الدول العربية كافة دون استثناء هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الأمين العام رفضه لأي خطط أو ترتيبات مطروحة دوليا يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني أو المساس بوضعية مدينة القدس التي ينبغي أن تحل قضيتها في إطار التسوية النهائية، مؤكدا أن هذا هو أساس موقفنا العربي، وهو موقف ثابت ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن هذا المجلس، وعن القمم العربية المتوالية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوالغيط: مبادرة السلام العربية خيارنا الدائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.