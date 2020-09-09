شكرا لقرائتكم خبر أبوالغيط: مبادرة السلام العربية خيارنا الدائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، واعتمدتها القمة العربية في 2002، لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربيا لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل.

وشدد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أعمالها أمس افتراضيا «عن بعد» برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومشاركة وزراء الخارجية العرب، على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي، معربا عن ثقته في أن الغاية التي تسعى إليها الدول العربية كافة دون استثناء هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الأمين العام رفضه لأي خطط أو ترتيبات مطروحة دوليا يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني أو المساس بوضعية مدينة القدس التي ينبغي أن تحل قضيتها في إطار التسوية النهائية، مؤكدا أن هذا هو أساس موقفنا العربي، وهو موقف ثابت ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن هذا المجلس، وعن القمم العربية المتوالية.