قطر أنفقت 150 مليار دولار لتمويل الإرهاب

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وأشار إلى أن الدوحة تمر بأزمة اقتصادية خانقة، تسببت في خفض العمالة الأجنبية بنسبة 30%، وهو ما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمالة، مشيرا إلى أن العمالة فى قطر 95% منهم أجانب، و5% فقط من القطريين، بينما السكان في قطر 86% أجانب و14% من القطريين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قطر أصبحت تعتمد في اقتصادها بنسبة 85% على البترول والغاز ولكن انخفاض أسعارهما عالميا تسبب في انخفاض إيرادات قطر بنسبة 50%، وأشار إلى أنها أنفقت 150 مليار دولار لتمويل الجماعات الإرهابية وتسليحها، ودعم الميليشيات التي تقاتل إلى جانب إيران وتركيا ضد المصالح العربية.
وشدد على أن قطر مستمرة في دعم الإرهاب، ولديها علاقات سيئة بعدد من الدول وخاصة جيرانها.
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