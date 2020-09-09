شكرا لقرائتكم خبر السعودية: إيران تبث الخراب والفوضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الخارجية السعودية إن النظام الإيراني يهدد المنطقة العربية عبر دعم الميليشيات المسلحة، التي تبث بدورها الخراب والفوضى في كثير من الدول العربية.

وطالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته في الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات العدائية الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وقال «إن أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده لأمن واستقرار دولنا، ولا بد لنا من وقفة جادة ضد كل التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية».

وكانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، طالبت أمس على اتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وجددت اللجنة في بيان أصدرته أمس في ختام اجتماعها الرابع عشر على هامش أعمال الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعوتها لإيران بالكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية، مما يشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار الدول العربية.

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وناقشت اللجنة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما ناقشت مشروع القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان على موقف السعودية الثابت من دعم الشعب الفلسطيني المحتل، ودعا الليبيين لضرورة ضبط النفس وحقن الدماء والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وجدد ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار، مؤكدا على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.

وناشد الفرحان المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الحوثيين وهجماتهم المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.

وأشار إلى أن المملكة تدعم مساعي العراقيين لتحقيق الاستقرار وحفظ السيادة وحماية مصالح الشعب العراقي ووقف التدخلات في شؤونه الداخلية، وقال أيضا «نتمنى للبنان أن يستعيد عافيته ويصون سيادته بعيدا عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية».

وأضاف «الوطن العربي يعيش أوضاعا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، مما يؤكد على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك».