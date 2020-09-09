أوغلو لإردوغان: لا تستخدم الدين في ألاعيبك

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ولفت في كلمة للحزب بمدينة قيصري، تطرق داود أوغلو إلى تصريحات سابقة لإردوغان، قال فيها ردا على تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية «إن الله معنا»، وفقا لصحيفة «بيرجون» التركية.
وقال داود أوغلو إن سعر الدولار يشهد حاليا ارتفاعا مستمرا تجاوز بكثير ما في السنوات السابقة، أقولها للجميع وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية: توقفوا عن تدمير المفاهيم والرموز القدسية باستخدامها في الساحة السياسية بطريقة دنيئة كهذه.
وحذر من انعكاس الاستغلال المتزايد للدين في السياسة، موضحا أن الدراسات التي أجريت خلال الآونة الأخيرة كشفت أن السبب الرئيس لتراجع الاحترام للقيم الدينية نابع من استخدام السلطات التركية للمفاهيم والقيم الدينية بطريقة سطحية، وجعلها أداة استغلالية بشكل واضح وصريح.
وأضاف «القيم الدينية تسكن القلوب بالأفعال وليس بالأقوال، وكما قال القدماء إن الدين والأخلاق أمور معنوية وليست أمورا مادية».
وبلغ سعر صرف الدولار في تركيا أمس 7.46 ليرات تركية.
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