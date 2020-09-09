شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية بالبرلمان: قرار رئيس الوزراء جاء متسقا مع توصيات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، أنه جاء متسقا فى مضمونه مع توصيات لجنة الإدارة المحلية، وطمأن المواطنين من عدة جهات أولها إنه لا يوجد أثر لعقوبة على المواطنين، واستجابة لمنظومة الشكاوى لتقارير المؤسسات فى الدولة بالمبالغة ببعض المناطق فى التسعير، مؤكدا على حدوث توجيهات للمحافظين بمراجعة الأسعار.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن مسالة تأكيد رئيس الوزراء بعدم وجود الإزالة لمنازل مأهولة بالسكان أمر رشيد لابد للجميع أن يعلم به، وأنه عكس ما يتم الترويج له فى الإعلام الخاص بقنوات الاخوان.

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وأشار النائب أحمد السجينى، إلى أن فترة السماح شهرين للمواطنين لتقديم طلب التصالح، وأن الدكتور مصطفى وجه المحافظين باستقبال الطلبات التصالح حتى لو لم تكن مستوفية الأوراق، ويتم خلال الشهرين استكمال هذه الأوراق.

وأوضح النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لابد أن يدرك المواطن المصرى على أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا على توجيهات رئيس الوزراء بعدم هدم أي منازل مأهولة بالسكان.