شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الدوحة.. تقرير يكشف محاولات تميم لتجميل صورته أمام العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى نظام تميم بن حمد، مرارا وتكرار تجميل صورته بشكل مستمر، من خلال طرق عديدة، والتى كان أبرزها استقطاب عدد من الصحفيين الأوروبين من أجل تحسين صورة قياداته من تنظيم الحمدين الإرهابى.

وكشف تقرير مؤخرا بالفيديو عن محاولات النظام القطرى لتجميل وتلميع صورته، بطرق مختلفة فى دول العالم فى محاولة لإبعاد تهمة دعمه للإرهاب، وذلك عبر العديد من الطرق، من أجل تحسين صورة قياداته من تنظيم الحمدين الإرهابى، والتى كان آخرها محاولة استقطاب الصحفية الشهيرة خديجة إسماعيلوفا، التى تعمل فى الصحافة الاستقصائية، وتعمل عضوا فى مؤسسة مكافحة الجريمة والفساد، حيث سعت قطر لاستقطابها عبر أذرعها الإعلامية فى الدوحة، من أجل تلميع صورتها، ولكنها رفضت أموال الدوحة، وأى محاولات من نظام تميم لاستقطابها من أجل مصالحهم الشخصية على حسابها.

وأضاف التقرير بالفيديو والأدلة أن قطر قدمت لها عرض 250 ألف دولار من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذى أسسته لتليمع صورتها، ولكنها رفضت العرض من قطر، بعد تأكدها من أنشطة المركز واكتشافها أنه تابع للحكومة القطرية من أجل مصالح قطر الشخصية.