شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسي يبحث مع مدير "ديمي" البلجيكية توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كلٍ من لوك لويس، المدير العام لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور لواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، وعميد بحرى أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحرى محمد المخزنجى رئيس قسم التحليل السياسى بقيادة القوات البحرية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل، حيث تم الاتفاق مع شركة "ديمي"، والتى تعد أكبر شركة فى أوروبا فى بناء الموانئ، على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذى يأتى بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة "هاتشيسون" الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة فى ميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويًا.

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وأشاد الرئيس فى هذا الصدد بالسمعة الاحترافية التى تتمتع بها الشركة البلجيكية فى هذا المجال، مؤكدًا قيمة هذا المشروع القومى الحيوى، الذى يأتى فى إطار امتلاك القدرة وبناء الدولة الحديثة، مع أهمية إنجازه وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وأعلى المستويات الدولية لتطوير وتشغيل الموانئ ليمثل إضافة جديدة لسلسلة الموانئ الممتدة على الساحل الشمالى المصرى، ويجعل ميناء أبو قير الاكبر فى البحر المتوسط، وليرتقى بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية إلى المستوى الأول.

من جانبه؛ أشاد مدير عام شركة "ديمي" بالفرص الواعدة للاستثمار فى مصر، خاصةً ما يتعلق بتطوير الموانئ البحرية، وذلك للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادى وجهود تطوير البنية التحتية التى اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.