فرنسا تخفض مدة الحجر الصحي لمصابي كورونا إلى 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - فرنسا - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن المجلس العلمي الفرنسي، أعطى الضوء الأخضر لخفض مدة الحجر الصحي المفروضة على المصابين بوباء كورونا "كوفيد-19" وعلى كل الذين كانوا على اتصال مباشر بهم إلى أسبوع واحد.

وقال وزير الصحة الفرنسي، وفقا لقناة "فرانس 24 " الفضائية اليوم الأربعاء، إنه: "رغم عودة تفشي فيروس كورونا بشكل مقلق إلا أن هناك إمكانية لتجنب موجة ثانية"، موضحًا أن المجلس العلمي الفرنسي وافق على تقليص مدة الحجر الصحي المفروضة على المصابين بوباء (كوفيد-19) من 14 يومًا إلى أسبوع واحد".

وأشار إلى أن: "هذا القرار يمكن أن تتم المصادقة عليه بشكل رسمي يوم الجمعة المقبل خلال اجتماع مجلس الدفاع الذي سيعقد برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون".

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وأضاف "لدينا الوقت الكافي لغاية يوم الجمعة من أجل استشارة أخصائيين آخرين بهدف تجسيد هذا التوجه الجديد على أرض الواقع".

تجدر الإشارة إلى أن المبدأ العام المتعامل به لغاية الآن في أغلب بلدان العالم وفي حال ثبتت الإصابة بوباء (كوفيد-19) هو وضع المصاب في عزلة لمدة أسبوعين كاملين، لكن المعلومات الجديدة التي تمكن أخصائيون في مجال الأمراض المعدية من جمعها حول طريقة انتقال العدوى من شخص إلى آخر أصبحت تشكك في جدوى فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا، فضلاً أنها تشكل "تحديًا اقتصاديًا" في ظل تضاعف وارتفاع عدد حالات الحجر الصحي الفردية، حسب إيفو لو فلوئيك، وهو طبيب عام وعضو في جمعية موظفي قطاع الصحة.

وحث وزير الصحة الفرنسيين إلى "ارتداء الأقنعة الواقية في كل الأوقات عوضا عن رفع دعوات قضائية من أجل منعه"، داعيًا في الوقت نفسه إلى حماية المسنين الذين يعيشون في المراكز الصحية المخصصة لهم وموظفي هذه المؤسسات الصحية".

وبخصوص الفحوصات الطبية، قال فيران: "جميع المختبرات جاهزة للقيام بعمليات الفحص مع إعطاء الأولوية للمصابين المحتملين بوباء كوفيد-19".