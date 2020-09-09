لجهودهم في مواجهة كورونا.. محافظ سوهاج يكرم 37 من العاملين بالقطاع الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كّرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، 37 من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة ومنحهم شهادات التقدير والدروع، تقديرًا لما بذلوه من مجهودات في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ سوهاج على دعمه لجيش مصر الأبيض، وتوفير أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وتمريض ومسعفين وفنيين وإداريين وعاملين.

شمل التكريم كل من الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء الدين أحمد غفير، مدير عام الطب العلاجي ومدير غرفة العمليات لفيروس كورونا بالمديرية، والدكتور إيهاب يوسف، منسق غرفة العمليات، ومحمد أشرف، مسئول المعلومات بالغرفة.

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وأهدى "الفقي" درع المحافظة لأسرة الشهيد طبيب هاني نعيم سدراك، والذي وافته المنية خلال مواجهة جائحة كورونا.

كما كرم المحافظ الدكتور إيهاب على حسين، مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتور عمرو الرشيدي، مدير مستشفى الحميات، والدكتور أحمد عز العرب، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، والدكتور محمد عبدالرحيم، مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحي، والدكتور عماد الدين الحديدي، مدير مركز الجهاز الهضمي والقلب.

وجرى تكريم عدد من العاملين بمستشفيات المحافظة من أطباء وتمريض وإداريين وعاملين.