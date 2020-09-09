محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
حرص العديد من كبار السن على التواجد أمام مقار اللجان الانتخابية في دمياط، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، تزامنا مع زيادة توافد الناخبين، قبيل غلق باب الاقتراع، اليوم الأربعاء.
وشهدت لجنة مدرسة قرية جمصة تصويت عجوز قعيدة على كرسي متحرك، بعد أن ساعدها عدد من الأهالي على الحضور، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشهدت اللجان بمدينتي السرو والزرقا، توافد أعداد كبيرة من كبار السن، خاصة السيدات، تزامنًا مع الهدوء التام في محيط مقار الاقتراع بمدينتي دمياط ودمياط الجديدة.
ويدلي نحو مليون و٤٠ ألفًا و٤٨٠ ناخبًا وناخبة، بأصواتهم، في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، في ٢٥١ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.
ويخوض أحمد البلشي، عن حزب مستقبل وطن، انتخابات الإعادة أمام حمدي شلبي، عضو مجلس النواب الأسبق، على المقعد الثاني للمحافظة، بعد فوز وليد التمامي "فردي" من الجولة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال ملحوظ من كبار السن والسيدات بإعادة انتخابات الشيوخ في دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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