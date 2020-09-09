استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في مدينة اسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، فايز السراج.
وأكدت الرئاسة التركية على حسابها في "تويتر" أن الاجتماع بين أردوغان والسراج عقد وراء الأبواب المغلقة في قصر وحيد الدين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان السراج قد زار تركيا غير مرة منذ بداية العام الجاري لإجراء محادثات مع أردوغان.
وفي نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج على مذكرتين بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، ما استدعى معارضة شديدة من قبل بعض دول المنطقة.
وتقدم تركيا دعما عسكريا إلى حكومة الوفاق في صراعها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يلتقي السراج في اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.