هولندا تسجل 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

أعلنت وزارة الصحة الهولندية تسجيل ما لا يقل عن 1140 إصابة جديد بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها حديثًا منذ أشهر.
شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - :"نرى الأعداد ترتفع في الوقت الحالي، وإن هذه الحصيلة تقترب من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 10 أبريل الماضي، حيث تم تسجيل 1335 إصابة".
وقال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج - خلال جلسة للأسئلة والأجوبة أوردتها
وأضاف يونج: "أن هذه الحصيلة تعد بالطبع أعلى بكثير من حصيلة أمس وأول أمس"، معربًا عن أمله في أن تتمكن الحكومة من التعامل محليًا وتجنب إجراءات وطنية قاسية.
وتابع قائلًا: "نحن ندرك الكثير بشأن انتقال الفيروس ويمكننا فرض إجراءات أكثر دقة بكثير، وإن ذلك ما نحاول فعله في الوقت الحالي".
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