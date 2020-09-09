رئيس وزراء العراق يزور كردستان غدًا

أكد مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إقليم كردستان غدًا الخميس.



وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه - حسبما

نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "الكاظمي سيجتمع خلال زيارته إلى أربيل، مع مسؤولين رفيعي المستوى بحكومة الاقليم".



يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد أمس الثلاثاء على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.