رئيس وزراء العراق يزور كردستان غدًا

أكد مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إقليم كردستان غدًا الخميس.
نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "الكاظمي سيجتمع خلال زيارته إلى أربيل، مع مسؤولين رفيعي المستوى بحكومة الاقليم".
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه - حسبما
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد أمس الثلاثاء على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.
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