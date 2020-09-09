سلطنة عمان: ندعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه فى تقرير المصير

أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أن بلاده تدعم جهود ومبادرات السلام في المنطقة والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه الإنساني في تقرير المصير، وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال البوسعيدى -في كلمة السلطنة فى افتتاح اجتماعات الدورة العادية الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء عبر شبكة الفيديو كونفرانس أوردتها وكالة الأنباء العمانية "أونا" "- إنه لا يمكن تحقيق سلام شامل وعادل ودائم بين الدول العربية وإسرائيل، بدون

حل الدولتين المبني على مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، مؤكدا أننا نحترم حق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسبًا لتحقيق مصالحها لكننا نسترشد أيضا بمبادرة السلام العربية ونتمسك بها إطارًا مرجعيًا لتحقيق السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".



وحول السودان أعرب عن تضامن السلطنة مع السودان لتجاوز محنتها إثر السيول والفيضانات

التي اجتاحت عددًا من الولايات وما نتج عنها من أضرار جسيمة وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، مُعربًا عن صادق التعازي والمواساة لحكومة وشعب السودان ولأسر الضحايا ، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.



كما أعرب عن دعم السلطنة للبنان داعيًا المجتمع الدولي إلى مساعدتها في جهود إعادة الإعمار، وفي تجاوز آثار الانفجار المأساوي المُدمر الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكد وزير الخارجية العماني أن السلطنة تُرحب بإعلان اتفاق الوقف الفوري لإطلاق النار فى ليبيا وإنهاء جميع العمليات العسكرية والعمل على وضع آليات وترتيبات استئناف عمليات إنتاج النفط وتصديره بشكل شامل، وإدارة الإيرادات النفطية لصالح الشعب الليبي.