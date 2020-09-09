اخبار العالم

ماليزيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مديرعام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس المستجد، اليوم /الأربعاء/، دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس.


وأوضح هشام - في بيان أوردته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - أنه من بين الإصابات الجديدة توجد 6 حالات وافدة من الخارج، بينها حالتان من

بنجلاديش، وحالة وافدة من كل من الصين وإندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.


وأكد أن 7 مصابين تماثلوا للشفاء اليوم، بينما تتطلب حالة 7 مصابين آخرين عناية مركزة، وقد تم وضع 4 منهم على أجهزة تنفس صناعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا