ماليزيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات

أعلن مديرعام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم /الأربعاء/، دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس.



وأوضح هشام - في بيان أوردته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - أنه من بين الإصابات الجديدة توجد 6 حالات وافدة من الخارج، بينها حالتان من

بنجلاديش، وحالة وافدة من كل من الصين وإندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.



وأكد أن 7 مصابين تماثلوا للشفاء اليوم، بينما تتطلب حالة 7 مصابين آخرين عناية مركزة، وقد تم وضع 4 منهم على أجهزة تنفس صناعي.