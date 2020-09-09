الولايات المتحدة تسحب أكثر من ثلث قواتها في العراق قبل نهاية سبتمبر الجاري 

تستعد الولايات المتحدة لسحب أكثر من ثلث قواتها الموجودة في العراق خلال أسابيع، بحسب ما قاله قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي للصحفيين إن عدد القوات الأمريكية الموجودة سيتقلص من 5200 إلى 3000 عسكري خلال شهر سبتمبر /أيلول.

وأضاف أن القوات المتبقية ستواصل تقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية في "تقفي أثر آخر المتبقين" من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعاد الشهر الماضي تأكيد اعتزامه سحب جميع القوات من العراق في أسرع وقت.

ويتوقع أن يثني ترامب على تقليص عدد القوات في العراق باعتباره خطوة نحو الوفاء بوعده خلال الحملة الانتخابية في 2016، وتخليص الولايات المتحدة من "الحروب التي لا نهاية لها".

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وأصبح وجود القوات الأمريكية قضية كبيرة في العراق، بعد مقتل القائد الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة بطائرة بدون طيار في بغداد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبعد ذلك بأيام وافق البرلمان العراقي على مشروع قرار موجه للحكومة بإنهاء العمليات التي تتولاها قوات أجنبية على أرض العراق، ولكن القرار لم يطبق بعد.

واتهمت الولايات المتحدة الفصائل العراقية المدعومة من إيران بتصعيد الهجمات الصاروخية على القواعد التي توجد بها قواتها، منذ بدء تلك الهجمات، التي كان من بينها هجوم وقع في مارس/آذار وقتل فيه جنديين أمريكيين وآخر بريطاني.

المصدر: وكالات