الملك سلمان والرئيس الصيني يبحثان جهود “مجموعة العشرين” لمواجهة كورونا

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آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 7:59 مساءً
الملك سلمان والرئيس الصيني
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، جهود “مجموعة دول العشرين” لمواجهة آثار جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بالرئيس جين بينغ، وأشار فيه إلى حرص السعودية على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.
من جهته، هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال “مجموعة العشرين”، التي كان لها دور محوري في مواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، وشدد على دور السعودية المحوري في تنسيق التعاون بين الأطراف.
وبحث الزعيمان أيضاً العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
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