كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: حققنا بسرعة نجاحاً في حرب الشعب ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حفل لتوزيع جوائز على مهنيين طبيين، إن بلاده اجتازت "اختباراً تاريخياً واستثنائياً" في طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وفي الاحتفال، وزّع الرئيس الصيني ميداليات ذهبية على أربعة "أبطال" من المجال الطبي وسط تصفيق مئات الحاضرين، وضعوا جميعاً كمامات وشارات تظهر زهرة حمراء كبيرة على بزاتهم.

وقال تشي: "اجتزنا اختباراً تاريخياً واستثنائياً" مشيداً بـ"الكفاح البطولي" للبلاد ضد الوباء، مضيفا "حققنا بسرعة نجاحاً أولياً في حرب الشعب ضد فيروس كورونا، نقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة كورونا".

وأشادت آلة الدعاية الصينية باستجابة البلاد للوباء وأعادت الترويج لأزمة الصحة العامة على أنها مثال على مرونة القيادة الشيوعية ومدى تنظيمها.

وواجهت الصين انتقادات بسبب الفيروس مع توجيه الولايات المتحدة وأستراليا اتهامات لبكين بالتستر على مصدره وخطورته.

ومن بين المكّرمين الأربعة تشونغ نانشان، 83 عاماً، وهو أشهر خبير طبي في البلاد اعتبر شخصية بارزة في إطار مكافحة الصين للعدوى، وحصل على أرفع وسام وطني.

ومُنح ثلاثة آخرون لقب "بطل الشعب" الفخري، وهم تشين وي، الخبير في الكيمياء الحيوية، ورئيس مستشفى في ووهان، وخبير في الطب الصيني التقليدي يبلغ من العمر 72 عاماً.

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وقال تشونغ: "سنتعاون مع العاملين الطبيين في العالم لمواصلة الكفاح من أجل تتبع مصدر الفيروس".

وتصر بكين على أن مصدر الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى بووهان الصينية في أواخر العام الماضي، لا يزال مجهولاً.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.