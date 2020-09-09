كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يحذر من ارتفاع في مناسيب نهر الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان، من ارتفاع مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء، موضحة أنها وصلت أعلى مستوياتها، بينما بدأت مناسيب النيل تسجل انخفاضا فى معظم الاحباس.

وأكدت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان، أظهرت أن متوسط الأمطار فى أعلى حوض النيل الأزرق فى الأيام من 5 حتى 7 سبتمبر كانت 5 و6 و6 ملم على التوالى مما يؤدى إلى انخفاض فى وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية، ليوم غد الخميس، ليكون فى حدود 675 مليون متر مكعب، كما أن متوسط الأمطار فى حوض العطبراوى فى يومى 7 و8 سبتمبر كان 4 و6 ملم على التوالى مما يؤدى إلى استقرار فى وارد العطبراوى فى حدود 170 مليون متر مكعب.

وأشارت اللجنة فى تقريرها أن محطة مدنى سجلت اليوم 20.35 مترًا ويتوقع أن تنخفض غدا 20.29 مترا وتوالى الانخفاض يوم الجمعة إلى 20.22 مترًا، وسجلت محطة الكاملين اليوم 19.08 مترا، وتصل يوم غدا الخميس إلى 18.99 مترا، بينما سجلت محطة الخرطوم اليوم 17.62 مترا وتنخفض غدا إلى منسوب 17.59 مترا بمقدار 3 سم وتوالى الانخفاض إلى 17.56 يوم الجمعة، وسجلت محطة شندى اليوم 18.41 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 18.38، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.88 مترا، وتنخفض يوم غد إلى 15.85 مترا، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.22 مترا وتنخفض غدا إلى 15.18 مترًا.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

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