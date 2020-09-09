كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يحذر من ارتفاع في مناسيب نهر الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان، من ارتفاع مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء، موضحة أنها وصلت أعلى مستوياتها، بينما بدأت مناسيب النيل تسجل انخفاضا فى معظم الاحباس.
وأكدت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان، أظهرت أن متوسط الأمطار فى أعلى حوض النيل الأزرق فى الأيام من 5 حتى 7 سبتمبر كانت 5 و6 و6 ملم على التوالى مما يؤدى إلى انخفاض فى وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية، ليوم غد الخميس، ليكون فى حدود 675 مليون متر مكعب، كما أن متوسط الأمطار فى حوض العطبراوى فى يومى 7 و8 سبتمبر كان 4 و6 ملم على التوالى مما يؤدى إلى استقرار فى وارد العطبراوى فى حدود 170 مليون متر مكعب.
وأشارت اللجنة فى تقريرها أن محطة مدنى سجلت اليوم 20.35 مترًا ويتوقع أن تنخفض غدا 20.29 مترا وتوالى الانخفاض يوم الجمعة إلى 20.22 مترًا، وسجلت محطة الكاملين اليوم 19.08 مترا، وتصل يوم غدا الخميس إلى 18.99 مترا، بينما سجلت محطة الخرطوم اليوم 17.62 مترا وتنخفض غدا إلى منسوب 17.59 مترا بمقدار 3 سم وتوالى الانخفاض إلى 17.56 يوم الجمعة، وسجلت محطة شندى اليوم 18.41 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 18.38، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.88 مترا، وتنخفض يوم غد إلى 15.85 مترا، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.22 مترا وتنخفض غدا إلى 15.18 مترًا.
ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.
اقرأ أيضا...
إستمرارًا للدور المصرى الرائد وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة واصلت مصر تكثيف الجسر الجوى المقرر لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان، إسهامًا من مصر فى مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز محنتهم الحالية.
وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية، تزامنًا مع إقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء فى دولتى السودان وجنوب السودان ولتقديم كافة أوجه الدعم لمجابهة الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.
وأعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية خلال زيارتها على رأس وفد طبى إلى دولة السودان عن إستعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الطبى للأشقاء لمواجهة المحن والأزمات التى تمر بها.
وأعرب المسئولون بدولة السودان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.
وأعرب الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خلال زيارته برفقه وفد مصرى إلى جمهورية جنوب السودان عن حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون فى مجال الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، كما أكد المسئولون بدولة جنوب السودان أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين، مرحبين بالدور الفعال الذى تقوم به مصر قيادة وشعبًا تجاه الأزمة التى الحقت أضرارًا واسعة بالبلاد فى الوقت الراهن