العدد 3286- 10 شتنبر تعيينان جديدان بالمناصب العليا.. بنضو رئيسا لجامعة ابن زهر وكمات عميدا لكلية الحقوق عين الشق بعد توقيفه الاضراب..أصغر معتقلي حراك الريف يحكي محنته: تقيأ دما وجسمه لم يعد يتقبل أي سائل

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