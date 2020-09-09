جرت اليوم الأربعاء، جلسة المواجهة بين الصحافي سليمان الريسوني والطرف المدعي، في جلسة مثيرة، دامت أزيد من 6 ساعات.
وبحسب ما صرح به، المحامي ميلود قنديل، عضو هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، في تصريح ل”اليوم24″، فإن جلسة المواجهة كانت جد إيجابية بالنسبة للصحافي سليمان الريسوني، متمنيا أن تسفر عن قرار إيجابي.
وأضاف المحامي ميلود قنديل، أن “سليمان الريسوني بمعنويات مرتفعة، مؤمن ببراءته، كان كلامه واضحا مسترسلا، ولم تكن هناك أي تناقضات”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن “قاضي التحقيق قرر استدعاء الشهود الذين تم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، بالإضافة إلى شهود تم الإدلاء بأسمائهم من طرف هيأة دفاع الصحافي الريسوني، وذلك في جلسة أخرى، يوم 30 شتنبر الجاري”.
ولفت المتحدث نفسه، الإنتباه إلى أن “قاضي التحقيق قضى برفض السراح المؤقت، إلا أن هيأة دفاعه استأنفت طلب السراح، والذي من المرتقب أن تنظر فيه للغرفة الاستينافية بمحكمة الإستئناف هذا الأسبوع”.
كانت هذه تفاصيل خبر في جلسة المواجهة.. دفاع الصحافي سليمان الريسوني: جلسة إيجابية وسليمان بدأ واضحا غير متناقض ومؤمن ببراءته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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