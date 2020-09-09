صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مقترحي تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك في قطاع التعليم العالي.
وأوضح السعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب المجلس، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ببعد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، وبكمات عبد اللطيف، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وجاء ذلك في ختام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، والذي بث أيضا في تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 10 أكتوبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيينان جديدان بالمناصب العليا.. بنضو رئيسا لجامعة ابن زهر وكمات عميدا لكلية الحقوق عين الشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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