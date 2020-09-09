بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم بيريسيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني حسم موقفه من التعاقد مع النجم الكرواتي، إيفان بيريسيتش، بعد انتهاء إعارته من إنتر ميلان الإيطالي بنهاية الموسم الماضي.

ونشر النادي البافاري بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، يودع فيه الدولي الكرواتي بعد انتهاء فترة إعارته إلى صفوف الفريق.

وأكد بايرن في بيانه عودة بيريسيتش لإنتر، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2022، في إشارة لعدم عزمه على تفعيل بند خيار الشراء.

جاء ذلك بعد الدور البارز الذي لعبه صاحب الـ31 عامًا في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية، بفوزه بألقاب البوندسليغا، كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

من جانبه، قال المدرب الألماني هانز فليك "أود أن أشكر إيفان على أدائه ومشاركته في التتويج بالثلاثية، ولقد استمتعنا بالعمل معه، خاصة في الأدوار الإقصائية التي أقيمت في لشبونة، التي أظهرت مدى جودته".

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وخلال ظهوره في 35 مباراة بكافة المسابقات مع الفريق البافاري، سجل بيريسيتش 8 أهداف وصنع 10 أخرى خلال رحلته القصيرة مع البايرن.

أما حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، فقال "إيفان تحلى باحترافية شديدة معنا طوال الموسم، وكان عنصرًا مهمًا في فريقنا، ولعب دورًا في التتويج بـ 3 ألقاب، ونتمنى له الأفضل في مستقبله".

وفيما يخص الإسباني تياغو والنمساوي ديفيد ألابا، اللذين يتبقى في عقدهما عام، أشار فليك إلى أنه "طالما كنت موجودا مع الفريق فإنني اعتمد عليهما".

ويعتقد أن ألابا سيجدد عقده مع العملاق البافاري، بينما تشير كل الأمور إلى أن تياغو يفكر في مغادرة ميونخ لا سيما أن اللاعب نفسه كشف عقب مباراة ألمانيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية أنه لم يبلغ أحدا بأنه سيستمر مع أبناء الجنوب الألماني.

واعترف فليك "الوضع ليس سهلا. لا نعلم من سيرحل ومن سيأتي"، مؤكدا أن الفريق بحاجة لصفقات على الأقل لتعويض الراحلين.