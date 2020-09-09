سواريز يرد على إمكانية الرحيل عن برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، ردّ على إمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني قبل بدء انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وكانت العديد من التقارير، أكدت أن سواريز سيرحل عن صفوف برشلونة، هذا الصيف، بطلب من المدرب الهولندي رونالد كومان.

ونشر سواريز، صورة له ضاحكًا من تدريبات برشلونة، على حسابه بشبكة "إنستغرام"، وكتب عليها "عندما يتم نشر أخبار كاذبة.. أنا: (واضعًا صورة وجه يضحك)".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد زعمت اليوم، الأربعاء، أن انتقال سواريز من برشلونة إلى صفوف يوفنتوس، مجرد مسألة وقت.