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شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تتجه لحذف رئيس البرلمان الليبي من قائمة العقوبات والان مع التفاصيل
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
قال 3 دبلوماسيين، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام، وفقا للعين.
وأدرج الاتحاد الأوروبي عقيلة صالح، على القائمة السوداء منذ 2016، بزعم عرقلة جهود السلام، لكن الدبلوماسيين قالوا إنه بات الآن شخصية رئيسية في مساعي السلام للجمع بين طرفي الصراع الليبي.
والشهر الماضي، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار.
وأكد صالح، على أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".
واقترح "جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة".
كما طالب باستئناف تصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
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