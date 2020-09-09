الجامعة العربية ترفض وتدين التدخلات التركية في ليبيا وسوريا والعراق

المناطق - واس

أدان مجلس جامعة الدول العربية التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، داعيا الجانب التركي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والكفّ عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد المجلس في قراراه الصادر في ختام اجتماعه -الذي عُقد اليوم عن بُعد بمشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية- رفضه وإدانته للتدخلات العسكرية التركية في دولة ليبيا، وكذلك رفض وإدانة قيام تركيا بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب للأراضي الليبية لكون ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد المجلس في قراره تحت عنوان “التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية” على رفضه وإدانته للعدوان التركي على الأراضي السورية لكونه خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وخاصة القرار 2254 ويعدّه تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.

ورفض المجلس وأدان توغل القوات التركية في الأراضي العراقية لكونه اعتداء على الأمن القومي العربي، مطالبا الجانب التركي بسحب جميع قواته الموجودة على أراضي الدول العربية.

وطلب المجلس من الأمين العام إجراء اتصالات مع السكرتير العام للأمم المتحدة لنقل مضمون هذا القرار وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية واستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن.

ورحب المجلس بتشكيل اللجنة العربية الوزارية بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تتكون من مصر رئيسا وعضوية كل من المملكة والإمارات والبحرين والعراق والأمين العام للجامعة وذلك لمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية ورفع توصياتها للمجلس الوزاري.

ووافق المجلس على إدراج بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة الوزاري، فيما تحفظت على القرار أربع دول أخرى.