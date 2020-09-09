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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأول مرة.. الصين تلغي أكبر معارضها للطيران بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الصين، اليوم، إلغاء أكبر معارضها للطيران بسبب جائحة كوفيد-19، ما سدد ضربة إضافية لأوساط الطيران العالمية التي تعطلت بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن يقام معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في مدينة تشوهاي الساحلية الجنوبية في 10 نوفمبر، بمشاركة شركات ضخمة مثل "بوينغ".
لكن أجواء الصين لا تزال مغلقة أمام الرحلات الدولية بسبب القيود المتشددة لمنع عودة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان بوسط البلاد قبل أن ينتقل الى جميع أنحاء العالم.
ويعد المعرض الذي يقام مرة كل عامين الحدث الرئيس لصناعات الطيران في الصين، حيث يشهد تقديم طائرات جديدة وعقد محادثات تجارية وعروض جوية.
وشكّل المعرض منصة لبكين لاستعراض تقنياتها العسكرية مثل طائرات الشبح المسيرة، وكذلك للكشف عن نسخة من أول محطة فضاء صينية مأهولة.
وكان منظمو أكبر معرض جوي آسيوي في سنغافورة أبقوا على هذا الحدث في فبراير الماضي مع اتخاذ تدابير وقائية، إلا أن أكثر من 70 عارضاً، بمن فيهم شركة "لوكهيد مارتن" العملاقة، قرروا عدم حضوره.
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