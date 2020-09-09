شكرا لقرائتكم خبر عن مصور سابق بالجزيرة يهدد بفضح أسماء قيادات الإخوان المسئولين عن إدارة صفحات المقاول الهارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب انتابت شباب الإخوان، بسبب دعوة المقاول الهارب محمد على للتظاهر 20 سبتمبر القادم بسبب تأكيدهم على أن هذه الدعوات هدفها دفع الشباب للتظاهر،حيث هدد أحد عناصر الاخوان بفضح المسؤولين عن إدارة صفحة المقاول الهارب محمد على من إسطنبول.

وقال إبراهيم المصرى المصور السابق بقناة الجزيرة القطرية،"وصلتني أسماء الناس اللي مشغلة صفحة محمد علي، وكل ما يجيلي مزاج هنزل معلومة جديدة سواء عنهم أو غيرهم".

وأضاف :"حتى الآن ما زالت دعوة محمد علي على صفحته مستمرة بدعوتهم للنزول بصدر عار، دعوة محمد علي هي دعوة للانتحار، ولا ننسى أن هناك من الشعب لا يدري إلى أين تسوقه تلك الدعوات والتي تصدر من شخص آمن مطمئن خارج البلاد."

وتابع :"لذلك أدعو السيد "ع. ا." والسيد "م. أ." والسيد "ن" المسئولين عن إدارة صفحة السيد محمد علي من اسطنبول بعدم استغلال صفحة محمد علي فى الدعوة للتظاهر.

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واختتم كلامه قائلا :" أحملكم المسئولية جميعا، والحملة مستمرة."