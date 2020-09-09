شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تواصل ترميم مبنى النقابة وتجهيزه لاستقبال الأعضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، تطوير مبنى النقابة وترميمه بشكل يليق بالجماعة الصحفية، وكان محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، قال من قبل إن النقابة مرت بفترة عصيبة ربما لم تمر بها على مدار تاريخها، مضيفا: "فمن الممكن أن تتصدى النقابة للأزمات وتتفاعل مع المواقف، كما اعتدنا ولا نزال، ولكن وأن تواجه وباء قاتلا مثل الذى نتعرض إليه منذ مارس الماضى فقد كان ذلك يحتاج إلى مواجهة حكيمة ومحكمة لا هوادة فيها، حفاظا على حياة كل الزملاء والزميلات والموظفين ومرتادى النقابة".

وأضاف محمد شبانة أن النقابة اتخذت منذ وقت مبكر إجراءات دقيقة ومدروسة لمواجهة الوباء اللعين وربما كانت من أوائل المؤسسات بالدولة التى اتخذت هذه الإجراءات المحكمة، متابعا: "ولعل إجراءاتنا التى بدأت بالأسبوع الأول من مارس وحتى الآن تكون فى بعض الأحيان إجراءات مشددة وربما تسببت فى قلق البعض أو غضبهم، إلا أنه كان لابد من الحسم فيها حفاظا على الأرواح، فقد كنا ولا نزال فى معركة بين الحياة والموت ونجحت مؤسسة النقابة طوال هذه الشهور الصعبة جدا والعصيبة جدا فى الحفاظ على مرتادى النقابة ولم تظهر - بحمد الله وتوفيقه - ولا حالة إصابة واحدة بالمبنى ولعلنا من المؤسسات القليلة وربما المؤسسة الصحفية الوحيدة التى نجحت وكسبت هذه المعركة ".

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أنه يعلم علم اليقين أن بعض الزملاء قد اعتادوا على التواجد بالنقابة ليس فقط لإنهاء مصالحهم النقابية أو الخدمية وإنما التواجد بين جدران بيتهم نقابة الصحفيين كيفما شاءوا ووقتما أرادوا، موضحا أن لهم جميعا الحق فى الرغبة والإحساس بأن الأمور تعود لما كانت عليه والأمل فى أن الحياة قد تسير نحو طبيعتها الا أنه وحتى الآن لا تزال الأمور فيما يخص هذا الوباء اللعين غير مستقرة وإن الإهمال أو التسيب قد يتسبب فى مصيبة ربما يكون من توابعها غلق المبنى بأكمله إن ظهرت به حالات كورونا لظروف خاصة بالمبنى نفسه وطريقة إنشاءه والتهوية وغير ذلك .

ولفت إلى أن استمرار المبنى فى تقديم خدماته وفتح الخدمات جميعها وبنفس الأوقات السابقة وهى من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف هو الأهم والأساس بهذه المرحلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة من توفر أدوات التعقيم كبوابة التعقيم - وهى الأحدث والأفضل والآمنة والأهم بالجمهورية كلها وفق ما أكدته وزارة الصحة وجميع المؤسسات السيادية التى استعانت بها - مرورا بتوافر الكحول بكل مكان والكمامات لمن يرغب بالدخول ونسى قناع الوجه ، كما أن المبنى بأكمله يتم تعقيمه يوميا مرتين بأحدث الطرق بالبخار والمطهرات .

Advertisements

وتابع: "ونحن بهذه المرحلة لم يكن أمامنا الا الاكتفاء بتقديم الخدمات بالنقابة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى ومنع التجمعات بالخدمات كالبريد والعلاج والشهر العقارى والسجل المدنى وغير ذلك، مع غلق المطعم بالدور الثامن ، فلسنا جهة تبحث عن الربح حتى نغامر ونضطر للفتح كما أقرت الدولة للمطاعم والكافيتريات الخارجية فإن أصيب أحد بها تعالجه الدولة أما عندنا وإن أصيب صحفى أو انتقلت العدوى فتلك مصيبة لن أسامح نفسى ولن يسامح المجلس نفسه أبدا إضافة الى توابع ذلك والتى ربما تصل لغلق المبنى، كما أن حياة أى زميل أهم عندنا و ابقى من أى شىء آخر ،ومع هذا المجهود الضخم ومع حالة الاستنفار المستمرة بالنقابة لمواجهة الوباء اللعين تثار بعض الحكايات والتفسيرات غير الصحيحة وطالنى من بعض الزملاء أحيانا وطال المجلس احيانا اخرى كلمات وفضّلنا الصمت فإنشغالنا بهموم المرحلة استحوذ على كل الوقت والمجهود اما الآن فقد وجب التوضيح والتنويه".

ونوه محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه تتم حاليا وبالتنسيق مع النقيب دراسة التوقيت المناسب لإعادة الأمور تدريجيا داخل النقابة وفق مشورات مع المتخصصين من وزارة الصحة والذين يشددون فى كل لقاء أو اتصال بهم أنه اذا لم نستطع السيطرة على التباعد الإجتماعى مع التزام مرتادى النقابة جميعهم بذلك فربما تحدث توابع غير محمودة، مضيفا أنهم استغلوا الظرف الحالى ورغم مرارته فى اعادة صيانة مبنى النقابة من الداخل وتلك من الأمور الإيجابية وستكون هناك مفاجآت فى شكل المبنى من الداخل بعد عودة الحياة لطبيعتها وسيتم الإعلان عنها قريبا .

وذكر "شبانة" أن ما قام به أعضاء مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان طوال الأشهر الأخيرة هو إنجاز ضخم مع مواجهة هذا الوباء اللعين وما تحملته النقابة ومجلسها من مجهود غير مسبوق ومن مصروفات ضخمة وغير مسبوقة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل هذا الانشغال الا أنه لم تتوقف ابدا الخدمات أو الأفكار أو المشروعات المستقبلية وتلك حكاية أخرى سيتم إعلانها بالقريب العاجل بعد العرض على أعضاء المجلس وأنه ستكون هناك الكثير من المفاجآت المفرحة للزملاء والزميلات بالنقابة سواء العاملين أو المعاشات .