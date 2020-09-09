شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات الإرهابية.. تقرير فيديو يكشف خناقة إعلام الإخوان على كعكة التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الفترة الماضية نشبت معركة داخل منظومة إعلام الإخوان، فضحت الخبايا والأسرار للعاملين فى قنوات وصحف تميم بن حمد، وأطلق شرارة هذه المعركة الإعلامى الهارب محمد ناصر، بعدما قال على بث مباشر: "عزمى بشارة كاره لكل قنواتنا الشرق ومكملين ووطن لأن ميزانيتها لا تعادل ميزانية البوفيه والتواليت فى قناة العربى".

وكشف تقرير أعده موقع الخليج 365، عن أصداء الاشتباك ووصلات الردح داخل معسكر إعلام الإخوان الممول من قطر، بين طرف يقوده العناصر العاملة فى قنوات الإخوان، وطرف آخر يقوده عزمى بشارة المشرف على مجموعة قنوات وصحيفة العربى الجديد، وإن كانت الترجيحات تذهب إلى أن اللهاث حول التمويل هو السبب فى هذه الأزمة، وأن ما يجرى هو محاولة ابتزاز لتميم بن حمد أمير قطر للحصول على أكبر دعم مادى ممكن لصالح قنوات الإخوان.

Advertisements